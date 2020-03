La Gazzetta divinizza Ronaldo: “Rinuncia a 4 mesi di stipendio, è Re Mida, eroe e Superuomo”

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Cristiano Ronaldo ha deciso, come altri calciatori della Juventus, di tagliare 4 mensilità dal proprio immenso contratto di 30 milioni di euro all’anno. Soldi risparmiati che resteranno nelle casse della Juve per risanare il bilancio. Secondo la Gazzetta, però, si tratta di un gesto di grande umanità, come sottolineato dall’articolo di divinizzazione del personaggio proposto dalla Rosea. Si legge:

“Cristiano Ronaldo che accetta di rinunciare allo stipendio, oltre a compiere un gesto di grande juventinità, dà corpo ad un’immagine: è Re Mida che scende in mezzo al popolo, è l’eroe che si fa carico dei problemi della gente, è il Superuomo che rinuncia ai suoi privilegi e diventa parte della normalità”.

Per Lorenzo Insigne, che pur guadagnando molto meno ha donato 100 mila euro all’ospedale Cotugno, non si ricordano esaltazioni di questo tipo. Sui social, infatti, impazza già la polemica. Non è in dubbio che Ronaldo si prodighi sempre in prima linea per i più bisognosi, ma il gesto di tagliare gli stipendi – per il popolo del web – sembra solo un favore alle casse della Juventus