Coronavirus Italia, Rezza dell’Iss: “Siamo vicini all’inizio della discesa”

CORONAVIRUS ITALIA NEWS – Potrebbe essere quasi arrivato il primo traguardo tanto atteso al tempo del Coronavirus: l’inizio della “discesa” del numero dei contagi. Oggi, nelle sue pagine, il noto quotidiano la Repubblica ha riportato le parole di Gianni Rezza, delle Malattie Infettive dell’ISS (Istituto Superiore della Sanità). Il signor Rezza ha lasciato aperta la speranza che nel breve termine si inizino a vedere i primi risultati di decrescita del virus in Italia. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La pandemia cresce, ma lo fa con una percentuale di nuovi casi più bassa del giorno precedente. Ieri è stata soprattutto la Lombardia a incidere sul contenimento del numero dei nuovi contagiati, che sono stati 5.974, come venerdì, e hanno portato il totale dei positivi al coronavirus a 92.472. Nella regione più colpita, infatti, dai +2.409 contagiati di venerdì si è passati ieri a +2.116“.

“Tra le province, hanno visto un calo dell’aumento Bergamo e anche Milano. Intanto continua la frenata dei nuovi ricoveri nelle terapie intensive regionali, dove ieri sono state accolte 27 persone più di venerdì, per un totale di 1.319“.

“«Nel Paese siamo in una fase d’incremento non più sostenuto, che potrebbe preludere al tanto atteso calo», spiega Gianni Rezza, delle Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità, che comunque invita a non dare eccessivo credito ai dati quotidiani perché possono avere varie oscillazioni, legate al numero di tamponi fatti, al tempo di risposta dei laboratori e a tanti altri fattori“.

“«Va ad esempio ricordato che anche i numeri dei nuovi casi rispecchiano contagi di qualche tempo fa. Alle persone ovviamente non viene fatto il tampone quando insorgono i sintomi ma giorni dopo»“.

“Gli attualmente positivi al virus, tolti i morti e i guariti, in questo momento sono quindi 70.065, 3.651 in più rispetto al giorno precedente. Anche questo dato ha è visto un calo dell’incremento giornaliero importante, dal +7% di venerdì al +5,4% di ieri“.

“Per Rezza il fatto che l’epidemia non stia ancora decrescendo malgrado le misure del governo non deve stupire. «I provvedimenti di chiusura più forti sono stati presi da due settimane e mezzo, è ancora presto per vedere effetti rilevanti. Probabilmente verso fine del mese osserveremo finalmente un decremento più spiccato»”.

