Pazzesco, il sindaco di Torre del Greco rivela: “Mi segnalano un escursionista caduto in un burrone sul Vesuvio”

L’allarme lanciato sui social dal sindaco di Torre del Greco

Avrebbe del clamoroso quanto raccontato, attraverso un post su Facebook, dal sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba.

Il primo cittadino del comune napoletano ha infatti rivelato come siano arrivate varie segnalazioni di elicotteri atterrati sul campo dello stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco, per soccorrere un escursionista caduto in un burrone sul Vesuvio.

Tantissimi, ovviamente, i commenti sui social in questi minuti, di persone che si chiedono come sia possibile una cosa del genere, viste le limitazioni introdotte a causa dell’emergenza Coronavirus.

