Coronavirus, gioia per Petagna: “Abbiamo già raccolto 430mila euro! La vita ci insegna che vale solo l’amore”

L’attaccante esplode di gioia sui social

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il futuro acquisto azzurro Andrea Petagna, attualmente giocatore della Spal, sul suo profilo Instagram mostra i risultati ottenuti dalla sua raccolta fondi per aiutare gli ospedali sull’emergenza Coronavirus. L’attaccante mostra tutto il suo entusiasmo verso la raccolta, che si sta rivelando fruttuosa. Ecco le parole dell’attaccante:

“L’amore è l’unica luce in questi giorni bui. Grazie a tutti quelli che hanno contribuito e stanno contribuendo alla raccolta fondi che ho lanciato: #NonLasciamoIndietroNessuno .

Abbiamo raccolto, insieme, più di 430 mila euro. Alcuni di questi sono già andati all’Ospedale Niguarda, dove con 200 mila euro abbiamo comprato queste 3 postazioni per la terapia intensiva. Gli altri andranno all’Ospedale di Lecco, Monza, Ascoli Piceno e tanti altri. Non ci fermiamo. Grazie! La storia ci insegna che non c’è fine all’orrore, la vita ci insegna che vale solo l’amore!”.