Marcolin racconta: “Ho perso mio padre per il Coronavirus, non abbiamo potuto fare nemmeno il funerale”

Coronavirus, il racconto di Dario Marcolin dopo il decesso del padre

L’ex calciatore di Napoli e Lazio, Dario Marcolin, racconta in un’intervista al Corriere dello Sport il dramma della scomparsa del papà a causa del Coronavirus. Ecco quanto evidenziato:

“Gli ultimi due giorni non ha più risposto, era sensibilmente peggiorato. Chiamavamo il reparto e le risposte erano ‘è stabile’, ‘non bene’, infine ‘non è cosciente’. Una discesa inarrestabile. Quando abbiamo chiesto se fosse questione di ore o di giorni, ci hanno detto ‘di ore’.

Se n’è andato in due settimane, è morto mercoledì, era entrato in ospedale, alla nuova Poliambulanza di Brescia, giovedì 12. Non avremo neppure la possibilità di fargli il funerale. Gianca sarà cremato come le altre persone che non ce l’hanno fatta. Siamo in lista d’attesa, forse tra una settimana, non so. È sconvolgente”.