Fabian Ruiz incedibile: De Laurentiis non ascolterà nessuna offerta. Pronto il rinnovo per lo spagnolo

La Gazzetta dello Sport riporta la volontà di blindare Fabian Ruiz da parte di De Laurentiis

50 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

All’interno dell’edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ha scritto a proposito del rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Le grandi del calcio spagnolo hanno da tempo gli occhi su Fabian Ruiz e sperano di riportare a casa il talento ex Betis. De Laurentiis però non ha nessuna intenzione di privarsi del gioiellino acquistato nell’estate del 2018 per 30 milioni di euro. In quell’occasione, Real Madrid e Barcellona stettero a guardare ed il Napoli piazzò un grande colpo. È chiaro che adesso De Laurentiis, forte anche di un contratto ancora lungo, non intenda cedere alle offerte dei club spagnoli. L’intenzione di De Laurentiis è invece quella di convincere Fabian Ruiz a prolungare ulteriormente il contratto con il Napoli”.