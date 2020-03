Coronavirus, Pezzella della Fiorentina è guarito: “Ho avuto sintomi lievi, per me è stata come una semplice influenza”

Le parole di Pezzella, difensore della Fiorentina, guarito dal Coronavirus

59 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

German Pezzella, difensore della Fiorentina, è guarito dal Coronavirus. L’argentino ha raccontato la sua esperienza al quotidiano Corriere Fiorentino. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“All’inizio avevo un po’ di tosse e una leggera febbre, ma poiché in squadra c’era già stato qualche caso, ho immaginato che si trattasse di Coronavirus. Ho subito preso ogni precauzione, ma i sintomi per fortuna non sono stati pesanti. Io non sono un medico, quindi mi baso su ciò che dicono gli esperti. Per me è stata come una semplice influenza, ma è chiaro che per tante altre persone non è assolutamente così. Inizialmente ho avuto un po’ di paura, ma fortunatamente l’evoluzione della malattia nel mio caso è stata molto rapida, quindi la paura è andata via in fretta”.

“Come ho vissuto l’isolamento? Dopo il caso di positività di Vlahovic ero già in isolamento in camera senza la possibilità di vedere nessuno. Quando ho scoperto di essere positivo non è cambiato molto per me, sono rimasto in isolamento e continuavo a tenere i sintomi sotto controllo. I miei genitori e mia moglie erano lontani e ovviamente erano molto preoccupati. Non è stato semplice, ma sono stato bravo a restare tranquillo e trasmettere anche a loro la mia serenità, per quanto possibile”.