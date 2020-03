Coronavirus, possibile nuovo Dpcm con proroga fino al 18 aprile

Si pensa ad un nuovo decreto con proroga fino al 18 aprile

Secondo quanto affermato da Il Corriere della Sera, in vista della scadenza del primo decreto emanato, firmato da Giuseppe Conte il 22 marzo, con data del 3 aprile, potrebbe esserci un nuovo Dpcm con un ulteriore allungamento verso il 18 aprile. Al nuovo Decreto potrebbe essere apportata qualche piccola eccezione per delle aziende in modo da far riprendere l’economia del paese.

La preoccupazione maggiore per Palazzo Chigi sono le conseguenze della quarantena dal punto di vista psicologico sugli italiani, consapevoli anche del fatto che un ammorbidimento dei divieti potrebbe riportare ad una nuova ondata di casi. Per questo motivo, l’unica soluzione sembrerebbe essere quella di prolungare il lockdown.

