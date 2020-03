Chiariello: “A malincuore bisogna salutare Ghoulam e Malcuit e completare il quartetto di terzini”

Notizie Napoli, il parere di Chiariello su Ghoulam e Malcuit

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNapoli. Ecco quanto evidenziato:

“È evidente che in tempi di Coronavirus ed il campo totalmente fermo, gli argomenti per il Napoli diventano pochi, quasi nulli. Tuttavia si parla di un Napoli attivo sul mercato, dopo il valzer degli attaccanti, è il momento dei terzini. Qualche anno fa contai 36 portieri accostati alla squadra per sostituire Pepe Reina, che alla fine restò.

Oggi ci sono due nomi nuovi: Arias e Vrsaljko . Probabilmente arriverà Faraoni al posto di Hysaj e Malcuit, per completare la quaterna dei terzini. Il drammatico vero è stata l’estate scorsa con Theo Hernandez tra le mani che sarebbe potuto essere l’uomo giusto al posto giusto. Dispiace per Ghoulam, ma sia lui che Malcuit lungodegenti devono essere salutati“.