Ceferin concorda: “Campionato verso maggio o giugno se no stagione finita. Giusto far slittare il calciomercato”

Il presidente dell’UEFA Ceferin parla del possibile slittamento della finestra di calciomercato

Il presidente dell’UEFA, Aleksander Ceferin, ha concesso un’intervista a Repubblica parlando dello slittamento della finestra di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Se i club iniziano a giocare, anche noi possiamo finire le coppe. Calciomercato? Se la stagione ricominciasse, servirebbe un compromesso, ovvero che i contratti scadano più avanti e che il periodo per i trasferimenti slitti. Il mercato dovrà essere adeguato, non si può dire a un calciatore: giochi con noi fino a fine agosto, poi però non puoi trasferirti perché il mercato è chiuso”.

Sul recupero del campionato e delle coppe aggiunge:



“Nessuno sa quando la pandemia finirà. Abbiamo il piano A, B o C: siamo in contatto con le leghe, con i club, c’è un gruppo di lavoro. Dobbiamo aspettare, come ogni altro settore. Quali sono le opzioni per le date della ripresa dell’attività? Ricominciare a metà maggio, a giugno o anche alla fine di giugno. Poi, se non ci riusciamo, probabilmente la stagione è persa”.

“C’è anche la proposta di finire questa stagione all’inizio della prossima, che comincerebbe un po’ più tardi. Vedremo la migliore soluzione per leghe e club. I campionati nazionali sono la priorità? Se i club iniziano a giocare, anche noi possiamo finire le coppe. Si possono sfruttare le stesse date. Esempio: martedì Milan-Inter e anche, che so, Barcellona-Juventus. Lo stesso giorno: è una situazione speciale e unica”,

