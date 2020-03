Calciomercato Napoli, gli azzurri su Gotze.

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

CALCIOMERCATO NAPOLI – Si aprono scenari interessanti in casa Napoli in ambito calciomercato. A quanto pare non ci sarebbe più posto al Borussia Dortmund per Mario Gotze, che dal suo ritorno nel 2016 ad oggi ha subito un calo di rendimento. Il contratto del calciatore scadrà questa estate e con esso potrebbe giungere anche il suo allontanamento dalla Bundesliga.

Calciomercato Napoli, il sogno italiano di Gotze

Stando a quanto rivelato da Bild in questi giorni, la volontà del calciatore sarebbe quella di riscattarsi proprio in Serie A. In passato gli agenti lo avevano proposto a Milan e Napoli e su di lui avevano messo gli occhi anche Inter e Juventus, che però non hanno mai presentato un’offerta concreta.

Le sue caratteristiche non dispiacerebbero al Napoli, ma in quel ruolo la società azzurra sta per blindare Mertens, avente le stesse caratteristiche. Al momento Napoli, Milan e Inter starebbero monitorando la situazione.