Zielinski rinnova fino al 2025, il Napoli vuole blindarlo: clausola da 100 milioni!

Napoli vicinissimo a rinnovare il contratto di Zielinski, accordo fino al 2025

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Un rapporto che sembra poter continuare a durare quello tra il Napoli e Piotr Zielinski. Per il polacco ormai è pronto un rinnovo di contratto che lo vedrebbe vestire ancora la maglia azzurra fino al 2025. A rivelare i dettagli dell’accordo è stato oggi Il Corriere dello Sport, che specifica, però, anche il consueto nodo sulla clausola rescissoria: il Napoli vuole blindare il suo gioiello. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Piotr Zielinski ha scelto, lo ha fatto da un bel po’, e adesso attende che si esca da questa quarantena e dalla paura per ricominciare a correre felice incontro ai propri sogni. Napoli è casa sua, lo è da quattro anni, continuerà ad esserlo, avendo Zielinski deciso di rimanere in questo macro-universo che ormai gli appartiene per davvero“.

“È questo il momento per lasciare che le ragioni sue e quelle del Napoli si incrocino, almeno sino al 2025. De Laurentiis sta siglando con il manager del polacco un ritocco che trascinerà l’ingaggio a 2,8 milioni di euro, all’inizio, e poi lo condurrà fino ai 3,5 milioni“.

“Ma un giocatore del genere, affinché le tentazioni del mercato restino sufficientemente a distanza di sicurezza, va blindato dentro una clausola che si trasformi in deterrente o in affare: ce n’è una e risale al giugno del 2016, di 65 milioni di euro; e ce ne sarà un’altra adesso, probabilmente prossima ai 100 milioni di euro, che dovrà avere il potere di scoraggiare gli estimatori“.