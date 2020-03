Questore di Napoli: “Controlli continui, c’è bisogno che tutti rispettino queste regole. Sulle autocertificazioni…”

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli

Alessandro Giuliano, Questore di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante il programma Radio Goal.



Giuliano ha parlato di controlli, autocertificazioni e rispetto delle rigide regole imposte dal governo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.



“Le autorità sanitarie dicono che l’unico modo per fermare il contagio è restare a casa, per questo i controlli sono continui e c’è bisogno che tutti rispettino queste regole. Ci sono state delle modifiche, nelle ultime ore, alle sanzioni per chi esce senza un motivo valido, ricordo che siamo in ambito penale; saremo molto rigorosi in questi controlli, con la somma massima di 3mila euro di multa.



L’autocertificazione deve essere sempre tenuta con se, viene spesso modificata per adeguarsi ai cambiamenti delle normative. Sono moduli che si possono reperire facilmente in internet, ed è importantissimo che tutti l’abbiano. Sotto il coordinamento della prefettura abbiamo potenziato il servizio di forze dell’ordine e polizia municipale per prevenire gli assembramenti in determinate aree. C’è bisogno di cambiare le proprie abitudini, anche quella di andare a fare la spesa tutti alla stessa ora.



Ho un messaggio per i cittadini: è necessario essere pazienti e rispettare tutte le regole in vigore. Attualmente la nostra situazione è questa e tutti dobbiamo collaborare per uscirne il prima possibile. Moltissime persone a Napoli hanno capito la necessità di rispettare queste regole, non per la sola paura di essere sanzionati gravemente, bensì per una crescente coscienza civile”.