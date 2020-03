Politano: “Il San Paolo è emozionante anche da avversario! Sogno di vincere qualcosa. Il mio idolo è Totti”

Politano ha parlato sul profilo Instagram del Napoli rispondendo ad alcune domande dei tifosi

Matteo Politano ha risposto ad alcune domande dei tifosi azzurri attraverso i canali social del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il mio cibo preferito è la pizza, ogni tanto provo a farla ma non è mai la stessa cosa. Jordi Alba è uno dei giocatori più forti che ho affrontato. La prima volta al San Paolo è stata davvero emozionante, lo è anche quando si è avversari. Insigne mi ha insegnato qualcosa del napoletano, non posso non impararla. Il mio idolo è Totti, essendo cresciuto a Roma è sempre stato un punto di riferimento. Sto passando il mio tempo guardando la televisione con la mia ragazza, giocando a Play Station e allenandomi. Ho un sogno nel cassetto, voglio vincere qualcosa con il club e con la Nazionale”.