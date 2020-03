De Laurentiis, imposizione ai calciatori: “Che tutti restino a casa”

33 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Juve e Inter hanno dato il permesso ad alcuni stranieri di tornare nelle proprie Nazioni d’origine, per passare del tempo con la famiglia. Di diverso avviso, invece, due club: Napoli e Lazio. Entrambe le squadre infatti sono convinte che il campionato possa essere portato a termine.

In particolare, secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis ha posto una imposizione ai calciatori: nessuno si muova da Napoli, “che tutti restino a casa”, precisamente. Nei giorni scorsi, dai quotidiani fu rivelato come il solo Ospina avesse provato a rientrare in Colombia.