COVID-19, estubati altri 4 pazienti al Cotugno, curati con il Tocilizumab

Al Cotugno di Napoli estubati altri quattro pazienti

Una bella notizia arriva dall’ospedale Cotugno di Napoli. È stato comunicato questa mattina, durante la trasmissione Buongiorno Regione in onda sul Tg3 regionale della Rai, che altri quattro pazienti ricoverati in terapia intensiva sono stati estubati.



Tutti e quattro erano positivi al Coronavirus e sono stati sottoposti alla cura di Tocilizumab, farmaco anti artrite usato anche per curare la polmonite severa causata dal COVID-19.



PRIMA PAZIENTE A CASA



La prima paziente trattata con il farmaco anti artrite sperimentato dal professor Paolo Ascierto e la sua squadra. Si tratta di una donna di 59 anziché è stata ricoverata inizio mese per una grave polmonite da COVID-29. Il 13 marzo è stata trattata con il farmaco anti artrite e le sue condizioni sono subito migliorate.