È stato comunicato da poco il dato più triste sui decessi: i morti per Coronavirus sono 969, anche se 50 sono da annoverare nei dati del Piemonte non comunicati ieri nel bollettino delle 18. In totale sono 9.134

I nuovi contagiati sono 4.401 (ieri erano stati 4.492) e 589 invece i guariti.