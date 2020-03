TMW – Nome nuovo per la porta del Napoli, gli azzurri seguono Vlachodimos del Benfica

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli avrebbe nel mirino il portiere Vlachodimos del Benfica

Il calcio giocato è fermo per l’emergenza da Coronavirus, ma il calciomercato non si ferma, in vista della prossima stagione. Il Napoli ha già acquistato Petagna e Rrahmani, ma non si fermerà.



UN NUOVO PORTIERE NEL MIRINO



Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, uno tra Alex Meret e David Ospina potrebbe dire addio a fine stagione e il Ds Giuntoli sarebbe già al lavoro per non farsi trovare impreparato. Nel mirino del club partenopeo è finito Odysseas Vlachodimos, portiere classe 1994 del Benfica. L’estremo difensore, nato in Germania ma con passaporto greco, nonostante il blocco della stagione ha già messo a referto 35 presenze, mantenendo per ben 16 volte la porta inviolata. Il club portoghese ha già fissato il prezzo: Vlachodimos viene valutato 20 milioni di euro e sulle sue tracce c’è anche l’Inter.