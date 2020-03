Bundesliga, dai club più ricchi arrivano 20 milioni di euro per le compagini più in difficoltà

I quattro club più ricchi della Bundesliga offrono 20 milioni ciascuna per salvare il prossimo campionato

Il calcio italiano (e non solo) rischia un crollo economico importante visto lo stop forzato dal Coronavirus che ha colpito il paese poco più di un mese fa. Questo crollo potrebbe comportare addirittura un ipotetico “fallimento” per i club meno blasonati di Serie A. Infatti, senza dei guadagni adeguati, molte squadre rischierebbero seriamente di non riuscire ad iscriversi per il prossimo campionato. Ma, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, dalla Germania arriva una sorprendente idea. Ecco quanto evidenziato dalla Rosea:

“I quattro club più ricchi e potenti di Germania, ovvero Bayern Monaco, Borussia Dortmund, RB Lipsia e Bayer Leverkusen hanno messo a disposizione un contributo complessivo di 20 milioni di euro per aiutare gli altri club calcistici con le maggiori difficoltà economiche a causa dello stop imposto dal Coronavirus“.

“Lo ha annunciato il presidente della Bundesliga, Christian Seifert, precisando che «queste quattro società hanno rinunciato a 12,5 milioni dei loro prossimi diritti televisivi, lasciandoli agli altri, e 7,5 che usciranno direttamente dalle loro casse. Questo gesto significa che in Bundesliga la parola solidarietà ha un significato reale»“.

“I soldi messi a disposizione saranno ripartiti fra coloro che, fra massima serie e torneo cadetto, la 2-Bundesliga, hanno i maggiori problemi di natura finanziaria. «In questo periodo così difficile – ha detto il Ceo del Bayern Karl Heinz Rummenigge – è giusto che i più forti aiutino i più deboli»“.