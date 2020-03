GdS – La FIGC avanza la proposta al Governo: togliere il divieto di pubblicità per le scommesse per limitare i danni economici nel calcio

La proposta del calcio al governo: rendere di nuovo possibili le sponsorizzazioni per le società di scommesse

L’emergenza legata al Coronavirus aprirà, di certo, ad una enorme crisi nel mondo del calcio. Sono tante le società che andranno in difficoltà, ecco perché la FIGC sta studiando soluzioni per limitare le perdite. Secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata di domani il presidente Gabriele Gravina dovrebbe presentare al ministro dello sport Vincenzo Spadafora le prime richieste per affrontare l’emergenza. Tra le proposte del sistema calcio al governo c’è quella di cancellare il divieto di pubblicità e di sponsorizzazioni delle aziende che operano nel comparto delle scommesse, una norma attiva da luglio e presente nel Decreto Dignità.

Il Decreto Dignità, secondo l’Agcom, avrebbe fatto perdere al calcio italiano circa 100 milioni di euro. Per far capire la portata del fenomeno, nel 2018 sono stati spesi 12,1 miliardi di euro in scommesse, di cui 9,1 legati al calcio.