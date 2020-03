Sky – Interesse per Jan Vertonghen se dovesse partire Koulibaly, il Napoli ci pensa

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Con il calcio giocato fermo da un po’ – data l’emergenza legata allo scoppio del COVID-19 – si iniziano a delineare alcune indiscrezioni di calciomercato che rendono queste giornate insolite, ricche di speranze e di sogni.

Secondo i colleghi di Sky infatti, il Napoli inizia a prepararsi per il dopo Koulibaly in modo concreto e lo fa seguendo la pista che potrebbe portare a Jan Vertonghen.

Il belga, oggi in forze al Tottenham, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2020 ed i rumors su un suo possibile addio non accennano a placarsi.

L’ostacolo legato al suo ingaggio potrebbe non costituire un vero e proprio problema per la società azzurra, la quale spera di ottenere dalla cessione di Kalidou Koulibaly più di 100 milioni di euro e di destinare una parte di questi introiti al compenso dell’attuale difensore degli Spurs.

Si parla di voci ed indiscrezioni lontane dai veri e propri battenti del calciomercato (tant’è vero che non sono ancora state stabilite le date d’apertura e chiusura della sessione estiva).

Non essendo ancora chiare queste ultime, ipotizzare cosa succederà alle scadenze dei contratti dei tesserati di diverse squadre diventa impossibile e con loro, ogni ragionamento di operazioni in entrata ed in uscita, per ora, resta fine a se stesso.

