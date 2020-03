Il Napoli non molla Santiago Arias: l’Atletico Madrid apre alla cessione

Calciomercato Napoli, torna forte l’interesse per Arias dell’Atletico Madrid

Il Napoli punta Santiago Arias. Il terzino dell’Atletico Madrid, già in orbita del club azzurro in passato, piace ancora alla dirigenza partenopea, la quale, deve fare i conti con la sicura partenza di Elseid Hysaj in estate e quella probabile di Kevin Malcuit.

Il calciatore sembra essere fuori dai piani di Simeone, dato che ha trascorso in panchina le ultime cinque gare, a partire dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Quindi, i Colchoneros, sono pronti a cederlo.

Secondo As però, sul colombiano, ci sono anche Everton e Inter. A questo punto, l’asta sembra aperta e bisogna anticipare la concorrenza.