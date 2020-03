Coronavirus, emergenza Regione Campania: fare più tamponi è la priorità, spunta l’ipotesi a domicilio

Coronavirus, spunta spunta l’ipotesi tamponi a domicilio.

Continua l’emergenza Coronavirus in Campania, che potrebbe rivelarsi una vera e propria ecatombe senza gli aiuti necessari, così come spiegato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. La priorità, al momento, è aumentare il numero di tamponi quotidiani con risultati pronti entro e non oltre le 24 ore. L’edizione odierna del Mattino ne fa il punto.

“Al Cotugno sta per arrivare una nuova e moderna attrezzatura che consentirà di lavorare fino a 800 tamponi al giorno”, ha spiegato De Luca. Ma non finisce qui, c’è infatti un’importante novità. Stasera scade il bando della Asl Napoli 1 per le Usca (Unità speciali di continuità assistenziale): squadre di medici di famiglia che andranno nelle case dei napoletani a fare tamponi. A girare per le strade sono previsti ben 5 camper di medici.