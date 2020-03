GdS – Analisi sul bilancio del Napoli: per De Laurentiis riserve per oltre 145 milioni di euro

Notizie Calcio Napoli, i ricavi e le riserve di bilancio del club del presidente De Laurentiis

La Gazzetta dello Sport ha analizzato il bilancio di tutte le squadre di Serie A e anche del Napoli. In un periodo di emergenza a causa del Coronavirus, la parte economica del calcio e dei club potrebbe essere fondamentale per continuare nei prossimi mesi.

La società di Aurelio De Laurentiis ha una riserva di oltre 145 milioni di euro dove i debiti netti sono 74 milioni e i ricavi dei diritti tv valgono due terzi dei ricavi totali:

Ricavi: 216,6 milioni di euro

Costi: 252 milioni di euro

Plusvalenze: 83,2 milioni di euro

Risultato netto: +29,2 milioni di euro (-6,4 milioni nel 2017-2018)

Debiti netti: 74,2 milioni di euro

Patrimonio netto: 145,4 milioni di euro

Ricavi da diritti tv: 144,7 milioni di euro (3° in Serie A)

Ricavi da commerciale: 42,4 milioni di euro (5° in Serie A)

Ricavi da stadio: 15,9 milioni di euro (5° in Serie A)