Auriemma: “Basta alibi al Governo! Salvini dice cose condivisibili, la Cina va denunciata per crimini contro l’umanità”

Duro sfogo di Raffaele Auriemma in diretta su Radio Marte. Il noto giornalista napoletano prende di mira la classe politica per la gestione dell’emergenza Coronavirus:

Basta dare alibi ai nostri governanti. Se la prendono con i vecchietti che vanno a fare la spesa! Andate a vedere chi la viola realmente questa regola, che voi avete imposto fin troppo tardi. Avete visto cosa avete combinato con Atalanta-Valencia? Sono al fianco di tutte le famiglie che hanno perso un loro caro e non l’hanno visto per la sciaguratezza dei nostri governanti.

Quando tenete aperto uno stadio e fate contagiare migliaia di persona, è colpa mia? Mai possibile fare un decreto al giorno? In Svizzera con un foglio di carta hanno sistemato tutto! Salvini ha detto qualche stronzata in passato, ma quello che sta dicendo è condivisibile. A me non interessa la politica, ma la Cina va messa sotto accusa per crimini ai danni dell’umanità.

Ci vogliono provvedimenti reali, non questo governicchio che fa provvedimenti a metà. Qui si rischia di andare avanti ad oltranza, la gente deve dare a mangiare alla famiglia! Le partite IVA come fanno ad andare avanti? Con i 600 euro una tantum? Voi non state bene! Il rischio è che la gente si riversi in massa quando non saprà più come sfamare i figli.