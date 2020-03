CorSera – Dalla Corea arriva l’app che mostra se sei vicino ad un positivo al Coronavirus

Notizie Coronavirus, dalla Corea arriva l’app che segnala la vicinanza di contagiati

Ci potrebbe essere una svolta nella lotta contro il Coronavirus, lo riporta il Corriere della Sera.

Infatti, la tecnologia non sembra essere utilizzata solo in campo medico, perché in Corea del Sud esiste un’app governativa chiamata “Corona 100m” che avverte tramite gps se ci si trova vicini ad una persona positiva al tampone, registrata all’app.

Tramite un allarme molto forte, le persone possono accorgersi del pericolo ed evitare un possibile contagio.