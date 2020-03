Napoli, l’agente di Callejon ha dato il via libera per giocare anche a luglio: il calciatore è in scadenza a giugno

Lo spagnolo, con una deroga, non lascerà la squadra a campionato in corso

Il futuro di Josè Callejon è ancora in bilico visto il contratto in scadenza a giugno. Ma come rivela La Gazzetta dello Sport, il manager del giocatore, Manuel Quillon, ha dato il via libera alla società per continuare anche a luglio.

Infatti, se il campionato dovesse riprendere a maggio o addirittura a giugno, alcuni calciatore potrebbero avere problemi se in scadenza il 30 giugno, ma lo spagnolo ha dato il via libera per essere presente anche dopo la scadenza, con una deroga della Lega e della Figc.

Callejon ama Napoli e la maglia e non può fare a meno di prendere una decisione del genere. Nelle prossime settimane si potrebbe trovare anche l’accordo per il prolungamento, ma per ora il club azzurro sa che può contare sull’esterno spagnolo.

Il nativo di Motril, a parte qualche volta per turnover, nelle ultime sette stagioni, è il record man della squadra per presenze: 336.