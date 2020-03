Serie A: si riparte a giugno a porte chiuse con tre partite alla settimana

Le possibile ipotesi sul proseguo del campionato

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Ieri c’è stata la riunione del gruppo di lavoro sui calendari internazionali, presenti pure l’Eca e l’European Leagues per discutere sul proseguo del campionato di Serie A 2019-20 ma anche sul futuro delle altre competizioni. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la soluzione potrebbe essere quella di far riprendere il campionato a giugno e di giocare sabato o la domenica, il mercoledì e poi il fine settimana. Si proseguirà così fino a luglio dove si darà spazio anche alla Champions League e all’Europa League. Resta ancora in bilico la Coppa Italia. Inoltre, alcune squadre, a rischio zona rossa, potrebbero giocare in uno stadio neutro come l’Atalanta o il Brescia.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI