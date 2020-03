Rrahmani confessa: “Dal primo luglio ho firmato con il Napoli, ma non so cosa succederà con il campionato”

Notizie Napoli, le parole di Rrahmani sulla situazione legata al Coronavirus

Il difensore del Verona, Amir Rrahmani, già acquistato dal Napoli per la prossima stagione, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SuperSport parlando dell’emergenza Coronavirus e non solo. Ecco quanto evidenziato:

“Due domeniche fa, abbiamo giocato contro la Sampdoria, abbiamo perso 1-2. Dopo alcuni giorni, alcuni giocatori della Sampdoria sono risultati positivi, siamo stati costretti a rimanere in isolamento. Non ci è stato dato alcun test perché non avevamo sintomi. Alla ripresa degli allenamenti, dovrebbero esserci i test.

Dal primo luglio ho firmato un contratto col Napoli, ma non so cosa sarà fatto con il campionato. Il Premier Conte ha deciso che fino al 4 aprile saremmo tutti fermi. Due giorni fa in conferenza ha detto che il termine poteva essere posticipato”.

