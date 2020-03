66 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Si sta discutendo da tempo su se, come e quando ripartire in Serie A. L’ultima idea arriva da Radio Kiss Kiss Napoli. Valter De Maggio, infatti, in onda ha rivelato una indiscrezione:

“Stanno pensando di ricominciare il 1 giugno fino al 15 luglio, dal 15 al 30 luglio invece si terrebbero le coppe europee”