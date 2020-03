Napoli su Milenkovic ma ci sono anche l’Atlético e altri club della Premier

Il Napoli sul difensore serbo

Il Napoli sarebbe sulle tracce di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina ma non è l’unico sul serbo. Secondo il quotidiano Tuttosport, anche l’Atlético Madrid di Simeone sarebbe interessato al giocatore insieme ad alcune squadre della Premier, sopratutto il Manchester United. Il contratto del giocatore scade nel 2022 e ,nonostante le diverse tentazioni, i viola sarebbero orientati a non cedere il giocatore fissando un incontro per il rinnovo del contratto fino al 2024, con opzioni per l’anno successivo, insieme ad un aumento dell’ingaggio.



