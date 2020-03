SportMediaset – De Laurentiis non concede nessun permesso: i calciatori restano a Napoli

Notizie Napoli, De Laurentiis non concede permessi ai calciatori sudamericani

L’emergenza legata al Coronavirus ha portato vari calciatori delle formazioni di Serie A, in particolare chi ha la famiglia in sudamerica, a chiedere ed ottenere il permesso per raggiungere i propri cari. A differenza di altri club, riporta Sportmediaset, il Napoli ha deciso che nessun calciatore può lasciare il capoluogo partenopeo. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis avrebbe imposto agli stranieri di restare in città.

La società ha deciso di non “liberare” nessuno, questo tenuto anche conto del fatto che un’eventuale partenza comporterebbe per i giocatori un isolamento di 14 giorni al momento del loro arrivo a casa e una ulteriore e uguale quarantena al rientro in Italia.

