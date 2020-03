Napoli, arriva la “spesa sospesa” per i più bisognosi

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Arriva la spesa sospesa a Napoli. Si tratta di iniziative lanciate dalla II e dalla III Municipalità, secondo cui le persone possono lasciare qualche euro in più agli esercenti per donare una spesa ai più bisognosi. La donazione va poi comunicata via telefono alla Municipalità.

Diffuso anche un elenco di attività che effettuano le consegne a domicilio nei quartieri di Materdei, Forcella, Quartieri Spagnoli, Mercato, piazza del Gesù, piazza Mazzini, Pignasecca.

Nella III Municipalità invece la spesa sospesa verrà effettuata tramite alcuni buoni per i più bisognosi, che potranno ritirare un pacco alimentare presso gli esercenti.

Il cuore dei napoletani, insomma, non va in isolamento.