Il Napoli punta Vertonghen, il belga: “Sono in fase di riflessione, non voglio rimpianti nella mia carriera”

Il difensore del Tottenham Jan Vertonghen ha un contratto in scadenza con il club inglese ed è stato accostato al Napoli che potrebbe aver deciso di corteggiarlo.

Il calciatore ha parlato all’emittente belga VRT del proprio futuro:

“In questo momento sono in fase di riflessione, devo prendere un pezzo di carta e scrivere i pro e i contro delle opzioni che avrò presto. Dovrò davvero decidere cosa voglio nella mia carriera. Tra tre o quattro anni, tornerò nel luogo in cui probabilmente mi sistemerò definitivamente. Devo pensare a cosa vorrò fare, quale lingua vorrò imparare, in quale cultura voglio vivere. E soprattutto, quali titoli vorrò ancora vincere. Non voglio alcun tipo di rimpianti nella mia carriera”.