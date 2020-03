De Nicola: “Gli allenamenti potrebbero riprendere anche fra 15 giorni ma c’è il rischio del contagio”

L’ex medico del Napoli parla del Coronavirus

53 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Alfonso De Nicola, ex medico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’emergenza Coronavirus e sulla condizione fisica degli atleti in questo periodo. Ecco qualche stralcio delle sue dichiarazioni:



“Per riprendere gli allenamenti potrebbero bastare anche 15 giorni oppure si potrebbe cominciare anche ora ma il problema è un altro: questo comporterebbe una facile diffusione del virus mettendo a rischio la salute degli atleti.



Si dice che col caldo il virus si potrebbe ridurre ma ogni volta dicono qualche cosa di nuovo. Seppur si dovesse ridurre il contagio con la bella stagione, ci sarebbe sempre del contatto e quindi si potrebbe parlare di nuovo di diffusione del virus. Dispiace per quanto sta succedendo in Italia visto che è una nazione sempre stata attenta al benessere fisico e molto sensibile a questi temi.”

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI