Chiariello: “Lo sport mondiale si ferma. Il calcio è rinviato a data da destinarsi!

Umberto Chiariello, ha espresso la sua opinione in merito alla sopsensione del campionato e della sua ripresa dopo l’emergenza sanitaria.

Nel corso della diretta radiofonica del programma “Punto Nuovo Sport Show”, programma in onda sulle frequenze di Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, che ha espresso la sua riflessione in merito alla situazione in cui versa il sistema sportivo e in primis in calcio. In attesa di sapere quale sarà la sorte del campionato sospeso per l’emergenza sanitaria Covid-19. Ecco quanto evidenziato:

“Il calcio è rinviato a data da destinarsi. Non era facile, ma non troppo difficile, capire che ogni previsione fatta per Maggio era ottimistica e prendere atto che bisogna rinviare tutto. Olimpiadi 2021? Si vedrà, tutti spingono affinchè si faccia entro quest’anno. Lo sport mondiale si ferma, i professionisti dovranno fare un tour de force estivo.Le chiacchiere stanno a 0 da molto tempo, è solo il momento di attesa e riflessione.”