Auriemma svela: “Il Napoli e Gattuso hanno un obiettivo: Immobile. Sono convinti che sia il centravanti perfetto!”

Auriemma svela l’obiettivo del Napoli: Ciro Immobile

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Raffaele Auriemma ha espresso alcune parole a Radio Marte. Di seguito quanto evidenziato:

IMMOBILE AL NAPOLI

“Sento parlare di Belotti come prossimo attaccante. Stando alle mie informazioni, il giocatore che il Napoli vuole prendere è Immobile. Mai come quest’anno possono esserci le condizioni per il suo acquisto. Il Napoli e lo stesso Gattuso sono convinti che possa essere lui il centravanti perfetto per questa squadra”.