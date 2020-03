Assemblea Lega, Botta e risposta Lotito-Agnelli: “Sei diventato virologo?”

30 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Nonostante i lievi miglioramenti degli ultimi giorni, l’emergenza Coronavirus non rientrerà a breve: per questo motivo bisogna aspettare per decidere l’epilogo della Serie A.

Nella giornata di ieri si è svolta un’assemblea di Lega ‘virtuale’: da una parte c’è chi vorrebbe continuare e concludere la stagione (come Lotito), dall’altra chi preferirebbe fermare tutto (Agnelli in primis). L’edizione odierna di TuttoSport riporta uno scambio di battute tra il patron biancoceleste e quello bianconero.

Lotito: “Avete visto i dati? Oh, se sta a ritirà! Ma poi lo so: io parlo coi medici luminari, quelli che stanno in prima linea, no co’ quelli delle squadre…”

Agnelli ha replicato: “Eh, certo: ora sei diventato anche un esperto virologo”.

Dalla parte di Lotito c’è anche De Laurentiis, mentre Ferrero e Pierpaolo Marino hanno espresso la loro preoccupazione: proseguire metterebbe a rischio la salute di atleti e tifosi. Il quotidiano scrive: “I presidenti sono ormai rassegnati a dipendere dalla virulenza dell’ epidemia e, di conseguenza, dalle decisioni del Governo”.