Con la cura Ascierto guariti già 30 pazienti a Padova. I medici cinesi in contatto con quelli napoletani

La cura del dottore comincia a mostrare i benefici sperati

Il quotidiano Cronache di Napoli ha dedicato uno spazio alla cura proposta dall’oncologo Paolo Ascierto. I risultati sembrerebbero portare un’ondata di speranza anche perché con il Tocilizumab, cura per l’artrite reumatoide, si stanno vedendo i primi effetti: grazie ad esso a Padova già numerosi pazienti hanno evitato la rianimazione. Ascierto chiede uno sforzo collettivo al Pascale per sostenere la ricerca e trovare così nuovi modi per sconfiggere il virus. Intanto anche in Cina si è sperimentato questo farmaco che ha avuto un buon effetto su 19 pazienti su 20. Per questo i medici cinesi sono in continua cooperazione con quelli napoletani.

