Repubblica – Serie A divisa! Problemi con Champions ed Europa League. Ci sono tre ipotesi per il futuro

Serie A divisa sul futuro della competizione

Secondo quanto riportato dai colleghi della Repubblica ci sarebbero diverse ipotesi sul futuro della Serie A. Non è affatto da escludere la possibilità di concludere il campionato e non proseguire con le giornate rimanenti.

Alcuni club sanno che non hanno più nulla a cui ambire e potrebbero prendere in considerazione l’ipotesi di non scendere più in campo. Allo stesso tempo però c’è chi segue l’idea di Lotito di tornare sul terreno di gioco il prima possibile.

Qualora non si dovesse ripartire, la decisione sulle assegnazioni e sull’esito del campionato spetterebbe alla FIGC, inutile dire che nascerebbero molte contestazioni. C’è inoltre da comunicare alla UEFA quali squadre accederebbero alle due competizioni europee. Il compito toccherebbe a Gravina e ci sono varie correnti di pensiero:

Chi vorrebbe scegliere il ranking Uefa

Chi preferisce tener conto delle quattro che hanno partecipato quest’anno

Chi vorrebbe mandare in Europa le prime quattro della classifica al momento

Si terrebbe quindi conto dell’ultima classifica completa di quest’anno, considerando ovviamente lo stesso numero di partite giocate. Sono queste le ipotesi di cui si parla, anche perché manca una regola vera e propria.