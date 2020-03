Rinnovo Zielinski, contatti tra De Laurentiis e l’agente del polacco: i dettagli sull’ingaggio

La trattativa per il rinnovo del centrocampista polacco è ai dettagli

43 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa per il rinnovo di contratto di Zielinski con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“C’è stato negli scorsi giorni un contatto telefonico tra Bartlomej Bolek, agente di Zielinski, ed il presidente De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Tra le parti si parla già dei dettagli: è previsto un accordo fisso da 2,5 milioni di euro, più una serie di bonus per arrivare a sfiorare la soglia dei 3 milioni di euro. Lo scoglio principale nella trattativa era stato la clausola rescissoria, che nel contratto attuale è di 65 milioni di euro. La nuova clausola sarà variabile, in base ai club che si faranno avanti per il centrocampista polacco”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI