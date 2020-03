Rinnovo Callejon, Valencia e Siviglia alla finestra: pronte all’affondo se lo spagnolo non dovesse rinnovare col Napoli

In Spagna sono pronti a fiondarsi su Callejon se non dovesse trovare l’accordo con il Napoli

56 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha riportato alcuni aggiornamenti sulla questione del rinnovo di Jose Callejon con il Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il numero sette azzurro ha molto mercato, soprattutto in Spagna. Il Siviglia e soprattutto anche il Valencia sono alla finestra, pronte a sferrare l’affondo decisivo per l’esterno destro spagnolo. Si fionderanno sul calciatore a parametro zero, nel caso in cui Callejon non dovesse trovare l’accordo con il Napoli per il rinnovo”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI