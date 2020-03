Coronavirus, Reina positivo? “Ho avuto tutti i sintomi, ma ora sto bene. Qui non si fanno i tamponi: è un problema”

Reina a Rai Sport: “Il calcio va messo in secondo piano in questo momento”

L’ex portiere del Napoli, Pepe Reina, attualmente all’Aston Villa ha rilasciato alcune dichiarazioni a Rai Sport. Il portiere azzurro ha parlato della situazione attuale generata dalla pandemia e del fatto che potrebbe aver contratto anche lui il Coronavirus, avendone manifestato i sintomi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni molto particolari ed ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare le persone con cui vivo. Qui non vengono fatti i test, è un problema, ma adesso sto bene. Siamo tutti preoccupati per la situazione in questo momento, seguo i programmo di attualità spagnoli e italiani. Dobbiamo rispettare le regole, rimanere a casa e usciremo fuori da questa situazione più forti e uniti di prima. In questo momento il calcio va messo in secondo piano, non mi interessa il ritorno in campo, ma la salute. Ci sono grandi interessi economici in giro e lo capisco, ma è così per tutti i settori, non solo per il calcio”.

