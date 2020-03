Napoli sulle tracce di Immobile: Lotito prepara un ricco contratto fino al 2025 per blindare il bomber

La Gazzetta dello Sport rivela le intenzioni di Lotito per blindare il bomber napoletano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe corteggiando Ciro Immobile ed il presidente della Lazio Claudio Lotito starebbe correndo ai ripari. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli è di nuovo sulle tracce del capocannoniere della Lazio. Il direttore sportivo Giuntoli nutre una profonda stima nei confronti dell’attaccante. La pista che porterebbe Ciro a Napoli è ricca di suggestioni: l’attaccante è di Torre Annunziata e sognava il Napoli quando iniziò a dare i calci al pallone. Lotito però considera incedibile l’attaccante, non prenderebbe in considerazione l’idea di cederlo. Immobile ha un feeling totale con la Lazio, intesa come squadra e tifoseria, e con la città di Roma. Il contratto attuale di Immobile scade nel 2023 e prevede un ingaggio da 3,2 milioni di euro più numerosi bonus. Un bonus riguarda i gol: 100mila euro ogni dieci gol segnati, traguardo raggiunto già tre volte nel corso di questa stagione. Il patron della Lazio ha da tempo tracciato la via per un rinnovo fino al 2025: c’è l’idea di avere Ciro alla Lazio a vita”.

