Maggio convinto: “Il campionato deve continuare. Futuro? L’intenzione è restare a Benevento. E sul Napoli…”

Sfidare il Napoli? Per ora penso ad aiutare la squadra a tornare in Serie A”

Christian Maggio, terzino del Benevento, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il calciatore ha parlato dell’attuale emergenza Coronavirus e secondo il suo punto di vista, il campionato deve continuare, ma quando passa questa emergenza. Inoltre, la voglia di continuare a giocare e farlo con il Benevento, ma una decisione che arriverà nei prossimi mesi.

Ecco le sue parole:



“Campionato? Discorso complicato, dirti iniziare di rigiocare a maggio, al momento sembra impossibile. Penso che il campionato debba finire, ma l’importante è far passare questo problema. Si deve giocare senza pensieri e dubbi di creare precedenti. È una situazione complicata e siamo vicini alle persone che stanno passando momenti difficili.



I miei fratelli sono a Vicenza. Il problema qui è importante, ma passa un po’ in secondo piano rispetto al nord. Mi dicono che ogni minuto passano ambulanze, vedono gente che corrono in ospedale. Un’esperienza che non si può immaginare se non si vive sulla propria pelle. Seguendo certe regole tutto questo può passare.



Valencia-Atalanta? Noi abbiamo giocato l’ultima partita contro il Pescara e loro sono entrati in campo con la mascherina perché ci avevano detto che in settimana alcuni ragazzi avevano avuto l’influenza. Il dubbio ti viene, però dire che sia stato questo il problema, come Atalanta-Valencia, è un po’ esagerat.



Riprendere? Al di là della beffa che potremmo ricevere, avendo fatto finora un campionato importante, bisogna riprendere anche per delineare la Serie A, per le squadre che vanno in Europa, per chi vince lo scudetto. Ci sono tante squadre che si stanno giocando delle cose importanti ed è importante riprendere e continuare anche per le società che investono tanto.



Napoli-Benevento con la fascia da capitano? Parlo spesso con il direttore. Io gli ho sempre detto di lasciarmi tranquillo, di pensare a salire in Serie A e poi si parlerà del mio futuro. Io a Benevento sto bene, voglio continuare a giocare a calcio, ma dovrò fare tante valutazioni. La cosa certa è che la mia intenzione, se continuerò, è quella di restare a Benevento”.



