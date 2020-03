GdS – Premier League e Ligue 1 chiamano Koulibaly: i dettagli

Sirene di mercato per Koulibaly: il senegalese lontano da Napoli?

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il calciomercato non ha ancora aperto i battenti, ma Koulibaly sembra già destinato ad andare lontano da Napoli e la staffetta è appena cominciata.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le sirene di mercato iniziano a suonare per il difensore senegalese ad oggi in forze al Napoli. La società azzurra è pronta ad incassare una sbalorditiva plusvalenza sul senegalese che ogni giorno di più sembra lontano dalla permanenza nella città partenopea.

Sono tante le squadre interessate al muro azzurro ed oltre all’Everton dell’ex Carlo Ancelotti, anche il Manchester United di Solskjaer sembra in piena corsa per compiere uno sforzo non indifferente pur di vedere Koulibaly vestire la maglia dei Red Devils. La concorrenza è spietata se pensiamo anche al Manchester City ed al PSG alla finestra, pronte ad accaparrarsi le prestazioni del difensore senegalese.

Insomma, possiamo considerare l’asta aperta per aggiudicarsi Kalidou Koulibaly.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI