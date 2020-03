Oggi prevista videoconferenza tra i club di Serie A: potrebbe essere dichiarata la conclusione del campionato

È previsto un incontro tra i 20 club di Serie A alle ore 12 della giornata di oggi

Come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, oggi è una giornata importante per il futuro della Serie A. Nella tarda mattinata della giornata di oggi è prevista una videoconferenza tra le 20 società di Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Oggi, nel corso dell’assemblea, alcuni club di Serie A potrebbero chiedere di dichiarare conclusa la stagione. Tale posizione non è maggioritaria tra i club e neanche i vertici della Lega la pensano in questo modo. C’è pessimismo sulla possibilità di concludere la stagione, ma c’è anche la volontà di temporeggiare per chiarire come si svilupperà il contagio. Dichiarando subito concluso il campionato si tratterebbero subito le misure che limiterebbero i danni economici: diritti tv e taglio stipendi ai calciatori. Difficile però che sarà questa la decisione che uscirà dall’Assemblea odierna”.

Come riportato dal quotidiano Repubblica, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha una strategia ben precisa per l’assemblea di oggi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“De Laurentiis ha un obiettivo per l’assemblea di oggi: il patron azzurro punta ad un ulteriore rinvio, più che ad una sospensione definitiva. Nel frattempo il patron è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo la squadra. I suoi atleti si stanno dimostrando professionali, nonostante il periodo surreale”.

