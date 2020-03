Notizie Napoli, l’avvocato Grassani parla del possibile taglio degli stipendi ai giocatori

36 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il legale della SSC Napoli, Mattia Grassani, ha rilasciato un’intervista a il Corriere dello Sport, parlando di vari tempi riguardante la ripresa della stagione sportiva.

Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli:

“Il taglio stipendi dei calciatori è nella legge. Se tutte le attività sono state interrotte, non vedo come un club possa essere tenuto a corrispondere l’intero emolumento ad un atleta che non si è allenato e non ha giocato gare ufficiali. L’Aic è un sindacato forte, non può imporre ai singoli la riduzione, ma saprà come farla diventare legge all’interno della propria categoria.

Sulla percentuale non entro in merito, la decurtazione è già legittima adesso per il periodo di inattività e sarà applicabile sia qualora il campionato non riprenda sia qualora riprenda”.

I prossimi giorni dovrebbero risultare decisivi per saperne di più in merito.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI