FIGC, Gravina rivela: “La speranza è di ripartire il 20 maggio. Playoff idea scartata”

Il numero uno della federazione ha lasciato delle dichiarazioni a Il Giornale

46 CONDIVISIONI CONDIVIDI Twitter Whatsapp

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato e fatto il punto della situazione concedendo una lunga intervista a “Il Giornale”.

Queste le sue dichiarazioni: “Il prossimo decreto del governo, fissato per il 3 aprile, è la nostra stella polare. Per ora fa fede solo quella data. Il problema che viviamo riguarda l’intera nazione, pertanto se si decide che tutti devono stare a casa, tutti devono farlo. Ad oggi non abbiamo alcuna certezza sul proseguo del campionato. La speranza è quella di tornare a giocare entro il 20 maggio, offriremmo al paese la spinta emotiva ideale per recuperare il senso della vita normale.

I play off? Era una mia proposta, che però non ha riscosso successo. Infantino ha proposto un calcio con meno partite in futuro, lo considero uno spunto da non ignorare poiché risponde ad esigenze reali e attuali. Non dormo la notte pensando alle sorti del calcio italiano, che è un’industria con un indotto di molti miliardi. Mi ha fatto piacere sentir dire da mister Mancini che si preparerà a vincere l’europeo nel 2021, un po’ di sano ottimismo può essere utile”.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI