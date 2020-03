Ferrero: “La Serie A può finire qui! Juventus campione d’Italia e Benevento promosso”

Ferrero ai microfoni di Radio Rai in merito al Coronavirus

Il presidente della Sampdoria ha parlato dell’emergenza Covid-19 ai microfoni di Radio Rai in merito all’emergenza Coronavirus.

Le sue parole sono state piuttosto dure: ”C’è gente che muore, combattiamo una guerra che manco vediamo e stiamo davvero a parlare di calcio? La serie A sarà la stessa di quest’anno. Per me il campionato finisce qua e l’anno prossimo si potrebbe giocare a 21-22 squadre. Il Benevento, che ha 69 punti, certamente non può stare a guardare. Per quanto riguarda il discorso scudetto, la Juventus è prima e per me finisce così, con queste posizioni. So che Lotito mi odierà per questo, ma così è la vita. Di certo non siamo stati noi ad aver voluto tutto ciò.